استمرار انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلآف في فرنسا

أفادت شركة الكهرباء الفرنسية “إنديس”، اليوم، السبت، باستمرار انقطاع الكهرباء في جنوب شرقى فرنسا وذلك

بسبب هبوب أول عاصفة ثلجية كبيرة تشهدها البلاد مع بدء موسم الشتاء.

وأشارت الشركة إلى تضرر نحو 145 ألف شخص في مقاطعات دروم وإيزر ورون ولوار والآرديش، مضيفة أن فرقا فنية تعمل على استعادة التيار الكهربائي.

وتتعرض الأجزاء الشرقية والوسطى من فرنسا لظروف طقس عاصف منذ مساء الخميس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لبعض الوقت عن نحو 330 ألف منزل.

ولقي رجل يبلغ من العمر 63 عاما حتفه مساء أمس الخميس، إثر سقوط شجرة فوقه أثناء محاولته إزاحة شجرة أخرى كانت سقطت في وقت سابق على أحد الطرق بمقاطعة إيزر،حسبما ذكرت محطة “فرانس.إنفو” الفرنسية.

وتم إغلاق العديد من الطرق بسبب الثلوج والجليد، وظلت المدارس مغلقة في بعض المناطق. كما تأثرت حركة السكك الحديدية.