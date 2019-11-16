الأمن السيبراني يحذر من ثغرة تؤدي لاختراق حساب الواتساب

حذر المركز الوطني للأمن السيبراني، من إمكانية اختراق تطبيق (WhatsApp) لوجود ثغرة في إحدى النسخ.

وقالت في تغريدة على “تويتر”، إن التهديد يتمثل في إمكانية استغلال ثغرة في التطبيق عن طريق إرسال ملف بصيغة MP4 للضحية، ومن ثم زرع برامج تجسس وسرقة الملفات والمحادثات الخاصة بالتطبيق. وأوصى المركز بتحديث تطبيق الواتساب لآخر نسخة متوفارة من المتاجر الرسمية.

يُذكر أن النسخ التي شملها التحذير هي كالتالي:

– نسخ ما قبل نسخة 2.19.274 لنظام Android

– نسخ ما قبل نسخة 2.19.100 لنظام iOS وBusiness for iOS

– نسخ ما قبل نسخة 2.25.3 لـ Enterprise Client

– نسخة 2.18.368 وما قبل لهواتف Windows

– نسخ ما قبل نسخة 2.19.104 لـ Business for Android