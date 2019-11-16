إنذارات مبكرة.. أمطار رعدية ورياح شديدة على هذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارات مبكرة شملت مناطق عدة منها مكة المكرمة، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الجوف، عسير، الباحة.

وتضمنت التحذيرات “هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة”، خلال يوم الأحد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس الأحد، إنه سيستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة.

أشارت في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتكوُّن الضباب خلال ساعات الليل وصباح غد على المناطق الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته خفيف الموج إلى متوسط.