اتحاد جدة يجدد عقد رومارينيو موسمين #الاتحاد

أعلن نادي اتحاد جدة تمديد تعاقده مع اللاعب البرازيلي رومارينيو لمدة موسمين مقبلين.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أمس السبت، أن اللاعب وقع على عقد يبقيه في النادي حتى 2022، بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي ونائبه أحمد بن عصام كعكي المشرف على الكرة وحمد الصنيع الرئيس التنفيذي.

وتمنى الحائلي التوفيق للاعب في مسيرته مع الفريق وأن يواصل تقديم عروض قوية مع الفريق.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث في دور كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد تسع نقاط.

ويلتقي اتحاد جدة مع مضيفه الاتفاق يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) في الجولة العاشرة من منافسات الدوري.