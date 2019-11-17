عاجل… خامنئي يؤيد قرار زيادة سعر البنزين في إيران

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن علي خامنئي ساند اليوم الأحد رفع سعر البنزين والذي أدى إلى إثارة احتجاجات في شتى أنحاء البلاد منحيا باللوم في “أعمال التخريب” على معارضي إيران .

وقال خامنئي “هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك..ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك”.

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.