يورو 2020: هولندا تعود إلى النهائيات برفقة ألمانيا وكرواتيا والنمسا

لحقت منتخبات ألمانيا وهولندا وكرواتيا والنمسا بركب المتأهلين الى نهائيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة لمنافسات المجموعات الثالثة والخامسة والسابعة.

وحجزت ألمانيا بطاقتها بفوزها الكبير على ضيفتها بيلاروسيا 4-0، وعادت هولندا إلى النهائيات بعد غيابها عن النسخة الأخيرة في فرنسا بتعادلها السلبي الثمين مع مضيفتها إيرلندا الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

فيما قلبت كرواتيا الطاولة على ضيفتها سلوفاكيا وتغلبت عليها 3-1 لتكسب البطاقة الأولى عن المجموعة الخامسة، وفازت النمسا على جمهورية شمال مقدونيا 2-1 ولحقت ببولندا عن المجموعة السابعة.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى النهائيات القارية إلى 16 بعد تأهل فرنسا وإنجلترا وتركيا وتشيكيا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا والسويد وفنلندا.

وحققت ألمانيا، بطلة أوروبا ثلاث مرات آخرها عام 1996، الأهم بحسمها التأهل قبل الجولة الأخيرة وذلك عندما أكرمت وفادة ضيفتها بيلاروسيا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتياس غينتر (41) وليون غوريتسكا (49) وطوني كروس (55 و84).

وانفردت ألمانيا بالصدارة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين أمام هولندا، فيما خرجت إيرلندا الشمالية خالية الوفاض باكتفائها بنقطة واحدة رفعت بها رصيدها إلى 13 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بيلاروسيا عند 4 نقاط.

وتلعب المانيا الثلاثاء في الجولة الأخيرة مع إيرلندا الشمالية في فرانكفورت، حيث ستكون مطالبة بالفوز لإنهاء التصفيات في الصدارة كون هولندا تخوض اختبارا سهلا امام ضيفتها إستونيا.

واستعادت هولندا دورها مجدداً بين الكبار بعد غياب عن نهائيات كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018. وتعود آخر مشاركة لها في بطولة عالمية إلى مونديال البرازيل 2014 حيث حلت في المركز الثالث.

وعانى الضيوف أمام منافس صعب المراس ضغط منذ البداية في سعيه لتحقيق الفوز والإبقاء على آماله في التأهل حتى الجولة الأخيرة.

وحصلت إيرلندا الشمالية على ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع جويل فيلتمان، غير ان ستيفن ديفيس سددها فوق العارضة (32).

بلغت كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، النهائيات بعدما قلبت الطاولة على ضيفتها سلوفاكيا محولة تخلفها أمامها إلى فوز 3-1.

وفي المجموعة ذاتها، عززت ويلز حظوظها في بلوغ النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها أذربيجان 2-0 في باكو.

وتستضيف ويلز المجر في كارديف في قمة حاسمة في الجولة العاشرة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

وحجزت النمسا بطاقتها بفوزها على ضيفتها جمهورية شمال مقدونيا 2-1 بفضل هدفين لمدافعيها في الدوري الألماني حيث افتتح نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا التسجيل (8) وأضاف لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ ستيفان لاينر الثاني (48)، فيما سجل فلاتكو ستويانوفسكي هدف الضيوف (90).

وكانت النمسا بحاجة إلى التعادل فقط لاقتناص البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ضمنت بولندا البطاقة الأولى في الجولة الماضية.

وهو الفوز الثالث على التوالي للنمسا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا التي ضمنت إنهاء التصفيات في الصدارة بعد فوزها على مضيفتها إسرائيل بهدفين لغريغور كريتشوفياك (4) وكريستوف بيونتيك (54).

وتتفوق بولندا على النمسا في المواجهتين المباشرة حيث تغلبت عليها 1-0 في فيينا في الجولة الأولى، وتعادلت معها سلبيا في السادسة.

وقاد الشقيقان إدين وثورغان هازار منتخب بلدهما بلجيكا إلى مواصلة العلامة الكاملة بمساهمتها في الفوز على المضيفة روسيا 4-1 في سان بطرسبورغ.

وجددت بلجيكا فوزها على روسيا بعدما كانت تغلبت عليها 3-1 في الجولة الاولى في 21 مارس (آذار) الماضي، وحققت انتصارها التاسع تواليا في التصفيات وحسمت صدارة المجموعة، بعدما رفعت رصيدها إلى 27 نقطة بفارق ست نقاط أمام روسيا، علما بأن المنتخبين كانا ضامنين تأهلهما إلى النهائيات.

وكانت بلجيكا بحاجة الى التعادل فقط لضمان إنهاء التصفيات في الصدارة، لكنها واصلت مشواره الرائع في التصفيات وحذت حذو إيطاليا التي حققت بدورها العلامة الكاملة في تسع جولات في التصفيات بعدما تغلبت 3-صفر على مضيفتها البوسنة الجمعة في المجموعة العاشرة.