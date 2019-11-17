إنستجرام يخفي عدد الإعجابات على مستوى العالم

بعد إعلان موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إخفاء خاصية عداد الإعجابات الذي يظهر عدد المستخدمين الذين نقروا زر “أعجبني” على مشاركات المستخدمين الآخرين في

الولايات المتحدة، قرر الموقع تعميم القرار على المستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

وقال أدم موسيري رئيس شركة إنستجرام إن الأمر يتعلق بتغيير طريقة تعامل المستخدمين وبخاصة الشباب مع منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب موسيري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “نسبة صغيرة من الأشخاص

على إنستجرام في مختلف أنحاء العالم لن تتمكن من رؤية عدد الإعجابات الذي حصلت عليه صور المستخدمين الآخرين”.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه سيظل

في مقدور المستخدم أن يرى عدد الإعجابات الذي حصلت عليه مشاركاته.

كان موقع إنستجرام المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك قد بدأت اختبار إخفاء خاصية عداد الأعجابات في وقت سابق من العام الحالي.

وفي آب/أغسطس الماضي ذكرت شبكة فيسبوك أن تجربة إنستجرام تستهدف “إزالة

الضغوط الناتجة عن عدد الإعجابات التي ستحصل عليها المشاركة” على موقع إنستجرام، مضيفة أن الشبكة كانت “مبهورة بالنتائج الأولية للتجربة”.

وقد بدأ موقع فيسبوك في 27 أيلول/سبتمبر الماضي اختبار إخفاء عداد الاعجابات، حيث يظهر عدد ردود الأفعال والمشاهدات والإعجابات الخاصة بكل مشاركة لصاحبها فقط. وقد بدأ الموقع هذه التجربة في أستراليا.

وذكر موقع فيسبوك أنه سيجمع ردود الأفعال على التجربة من أجل تحديد ما إذا كان التغيير سيجعل استخدام الموقع أفضل بالنسبة للمستخدمين.