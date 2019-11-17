عاجل… بالفيديو: إحراق مراكز القمع والنهب و12 مصرفًا حكوميًا في طهران

استمرارًا للانتفاضة العارمة للشعب الإيراني التي اجتاحت أكثر من 75 مدينة، استولى الشبان الأبطال في ”رباط كريم“ (جنوبي طهران) على البلدية وبعد ما أرغموا قوى الأمن الداخلي على الفرار ، سيطروا على المدينة.

وأحرق الشبان مراكز القمع والنهب بما في ذلك 12 مصرفًا حكوميًا.

وفي منطقة طهران بارس بالعاصمة، قلبوا حافلة لقوى الأمن وأحرقوها. كما وفي العاصمة تعرضت بلدية ”صالحية“ للهجوم من قبل الشبان. وكذلك ”بنك كوثر بزند“ من مراكز النهب للنظام تم إشعال النار فيه من قبل الشبان الذين كانوا يهتفون ”الموت للبسيج“. وفي ”ملارد“ جنوبي طهران، أحرق الشبان محطة للوقود.

وأما في ”خرم آباد“ فقد هاجم الشبان المنتفضون مقر الإذاعة والتلفزيون للنظام وحطموا كل زجاجات المبنى كما أحرقوا عدة مصارف حكومية وحطموا واجهاتها.

في مدينتي شيراز وأصفهان، أغلق الشبان ساحات وشوارع المدينة بإشعال النار فيها. وفي شيراز تم إحراق قاعدتين للبسيج المعادي للشعب في شارع ”خيام“. وفي ”شاهين شهر“ بأصفهان ردّد المواطنون ”لا تخافوا نحن كلنا معًا“.

كانت مختلف المناطق في طهران اليوم السبت مسارح لعملية الكر والفر على نطاق واسع بين الشبان المنتفضين وعناصر الإجرام من قوى الأمن وقوات الحرس والبسيج والمخابرات والأمنيين المتنكرين بالزي المدني واستمرت الحالة حتى ساعات متأخرة من الليل. كما في الوقت نفسه استمرت المظاهرات والاحتجاجات في 75 مدينة أخرى.

وخوفًا من توسع الانتفاضة، وبهدف قطع الاتصال بين المتظاهرين ومنع تسريب أخبار الانتفاضة إلى خارج إيران، قام النظام بقطع الإنترنت منذ غروب اليوم، بالإضافة إلى قطع شبكة الهواتف المحمولة ”همراه أول“ و”رايتل“ و”إيران سل“ في محاولة منه لمنع وصول المواطنين إلى شبكة الإنترنت.

وفي بعض المناطق بما في ذلك ”شهريار“ هرب عناصر قوى الأمن ورجال الأمن المتنكرين بالزي المدني إثر هجوم الشبان المنتفضين الأبطال. وتم قطع طريق طهران- شهريار من قبل الشبان.

منطقة ”صادقيه“ شهدت مواجهات بين الشبان وقوى الأمن الداخلي، رغم تواجد كثيف لقوات القمع في تقاطع الطرقات والأزقة. وكان الشبان قد أغلقوا الشارع الرئيسي مرددين هتافات ضد الحكومة.

كما أضرم الشبان النار في بلدية ”قلعه حسن خان“ وبلدية ”برديس“ وقاعدة للبسيج المعادي للشعب ومصرف حكومي. كما تم تمزيق صور خامنئي وروحاني في العديد من المناطق أو تم إحراقها.

الشبان أيضًا قطعوا جميع الطرق في ”محمد آباد“ بمدينة كرج والطريق الرئيسي في ”رباط كريم“ بإشعال الإطارات وأشعلوا النار في مخفر لقوى الأمن في منطقة ”وايين”.

وفي إسلام آباد بمحافظة كرمنشاه، جرت مواجهات واسعة بين الشبان المنتفضين والقوات القمعية، كما اقيمت في كيلان غرب و”بلدختر“ تجمعات احتجاجية من قبل المواطنين ضد النظام.