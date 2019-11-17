“التعليم” تعتمد ضوابط وشروط ومقاعد الإيفاد للتدريس بالخارج

اعتمد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي ضوابط وشروط ومقاعد الإيفاد للتدريس في الخارج، للعام الدراسي المقبل 1441/1442 هجرية.

ووفق الضوابط، التي حصلت الوئام على نسخة منها، فإنه يجب على جميع المرشحين أن يكونوا من شاغلي الوظائف التعليمية المتميزين علميا، وأن يؤدي المرشح بإدارة التعليم وجهاز الوزارة الاختبار المهني بالمركز الوطني للقياس لهذا العام الوظيفي عن 95، في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يحمل المرشح مؤهلا علميا لا يقل عن البكالوريوس من مادة التخصص.

وشملت الضوابط أيضا “ألا يقل عمر المرشح عن 30 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما للمعلم ولا يقل عمر وكيل وقائد المدرسة والمشرف التربوي عن ٣٥ عاما، ولا يزيد عن ٥٥ عاما، تحتسب حتى بداية العام الدراسي 2 – 1 – 1441 هجرية، ولا تقل خدمة المرشح معلم وكيل قائد عن 6 سنوات والمشرف التربوي 10 سنوات، تحتسب حتى بداية العام.

وألا يكون المرشح قد سبق له العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم، وأن يؤدي المرشح الاختبارات المهنئة بالمركز الوطني لهذا العام 1439/1440 هجرية، وألا يكون معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية أو ملتحق بدورة تدريبية أو لدية اجازة دراسية أو استثنائية.