أمير الرياض يرعى تكريم النادي الأدبي لـ”السبيّل”

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل نادي الرياض الأدبي لتكريم الدكتور عبدالعزيز السبيل في قاعة الملك فيصل في أحد فنادق الرياض مساء الأربعاء المقبل.

وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أن الحفل سيكون تتويجًا للمسيرة الحافلة التي مر بها المكرم في خدمة الثقافة والأدب في المملكة ومساهماته الوطنية المميزة، مؤكدًا أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض للحفل تقدير متواصل من سموه للنادي الأدبي بالرياض وتشجيع لرسالته في دعم توجهات الدولة لجودة الحياة والرفع بمستوى الإبداع لدى الإنسان السعودي.

وبين “المحمود”، أن حفل التكريم الذي سيحضره جمع من مثقفي و أدباء المملكة و رؤساء الأندية الادبية يأتي ضمن سلسلة التكريم الذي يقيمها النادي لابرز الأسماء التي خدمت الثقافة السعودية في مواقعها الوظيفية أو القيادية.