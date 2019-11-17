تقرير: السعودية وروسيا تناقشان شروط تطبيق اتفاقية “إس-400”

أعلنت الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، أنها تناقش مع السعودية شروط وضع اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 2017 حيز التنفيذ.

وتنص الاتفاقية على تسليم الرياض أنظمة “إس- 400” روسية الصنع للدفاع الجوي.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن ممثلة الوكالة الروسية ماريا فوروبيوفا القول: “في عام 2017، وقعنا عقدًا مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بمنظومة إس 400-، ونناقش حاليًا شروط تنفيذ هذا العقد”.

وأضافت أن الجانبين يناقشان أيضًا الآن المسائل المتعلقة بترخيص إنتاج بنادق “كلاشينكوف – أي كي 103” في السعودية.

وكانت السعودية وروسيا وقعتا عام 2017 اتفاقًا أوليًا يمهد لشراء الرياض لأنظمة الصواريخ الروسية، إضافة إلى تصنيعها في المملكة.