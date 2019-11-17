المحكمة الجزائية تصدر حكمًا بحق إرهابي أقدم على قتل رجل أمن طعنًا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكمًا ابتدائيًا بحق متهم سعودي الجنسية، وذلك بعد إدانته بمحاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فسادًا من خلال ترصده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وطعنه ثلاث طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات (العسكرية) عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم “داعش” الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييداً لذلك التنظيم.

وقالت المحكمة، إن ما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضرب من ضروب الحرابة، وبجميع ما تقدم أصدرت المحكمة حكمًا ابتدائيًا ضده.