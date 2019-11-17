وزير يمني: احتجاجات المحافظات الإيرانية نتيجة طبيعية لسياسات طهران التخريبية

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت المحافظات الايرانية بعد انتفاضتي العراق ولبنان تؤكد المأزق الذي يعانيه نظام إيران وسقوط مخططاته في الهيمنة على المنطقة ونتيجة حتمية للسياسات الفاشلة التي أنتهجها وتوجيهه ثروات البلد لصالح مليشياته الطائفية وسياساته التخريبية في المنطقة.

وأضاف الإرياني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن اليمن لن تكون بمنأى عن ارتدادات الانتفاضة الشعبية التي تشهدها (إيران العراق لبنان)ومحورها مواجهة السياسات الايرانية التي أنتجت الفشل داخليا والفوضى والإرهاب خارجيا الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لن يظل مكتوف الايدي وسيلتحق قريبا بهذه الانتفاضة.