بتوجيهات عليا.. منع إقامة فعاليات “العرضة السعودية” دون موافقة مسبقة

كشفت مصادر مطلعة أن أمرًا ساميا صدر باعتماد فرقة الدرعية، لتكون الفرقة التي تؤدي العرضة السعودية في المناسبات التي يحضرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أو يحضرها ولي العهد محمد بن سلمان، بعد أخذ الموافقة على إقامة عرضة في تلك المناسبات.

وجاء التوجيه السامي بمنع أي جهة حكومية من إقامة فعاليات “العرضة السعودية” دون موافقة مسبقة.

“وتضمن التوجيه بأن تكون فرقة الدرعية هي الفرقة التي تؤدي العرضة السعودية في المناسبات التي يحضرها خادم الحرمين أو يحضرها ولي العهد بعد أخذ الموافقة على إقامة عرضة في تلك المناسبات وعلى أي جهة حكومة ترغب في إقامة العرضة في أي مناسبة رسمية أخذ الموافقة على ذلك”.