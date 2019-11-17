بلومبرج: #أرامكو ستتفوق بالاكتتاب على “أبل” كأكبر شركة عامة في العالم #اكتتاب_ارامكو

سلط تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على إعلان شركة أرامكو السعودية الأحد أنّها ستبيع 1,5 بالمئة من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8,5 دولارا، بما يعني أنّها ستحصّل 24 مليار دولار على الأقل من عملية البيع التاريخية.

وأفاد التقرير أن اكتتاب أرامكو بهذه النتيجة سيتفوق على شركة “أبل” كأكبر شركة عامة في العالم.

وأضاف التقرير أن أرامكو، أغنى شركات العالم وأكثرها ربحية، تمتلك 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحدّدت بين 1,6 و1,7 تريليون دولار.

وتابع أن المصرفيين العاملين في الصفقة قالوا إنهم واثقون من أن هناك أكثر من طلب محلي كافٍ لضمان نجاح الصفقة في التقييم المقترح.

بدأ أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو ، المرحلة الأخيرة من الاكتتاب العام في عرض تقديمي لمئات من مديري الصناديق المحليين في الرياض.

وقال ناصر “هذا يوم تاريخي لأرامكو السعودية”. “نحن متحمسون للانتقال إلى كونها شركة مدرجة.”