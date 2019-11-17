المعارضة الإيرانية: خامنئي أمر بفتح النار على المتظاهرين للحفاظ على سلطته البغيضة #إيران_تنتفض

قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إن انتفاضة الشعب الإيراني في يومها الثالث امتدت إلى 93 مدينة في عموم إيران، رغم أعمال القمع الوحشية.

وأضافت في بيان صحفي، قوات الحرس فتحت النار بأمر من خامنئي على المواطنين ما أدى إلى مقتل عشرات من المنتفضين في عموم البلاد. وتابعت: “تم تسجيل 27 من القتلى”.

ووجهت مريم رجوي المعارضة الإيرانية، تحياتها للمواطنين المنتفضين في عموم إيران وقدمت عزائها للقتلى.

وقالت إن خامنئي يحاول عبثا بهذه الجرائم ضد الإنسانية الحفاظ على سلطته البغيضة.

وأضافت أن النظام الفاشي الديني الحاكم في إيران يرتكب جرائم ضد الإنسانية بلا وقفة منذ 40 عامًا ويجب طرده من المجتمع الدولي.

وطالبت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الدولية المعنية وعموم المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان أن يدينوا بقوة هذا النظام وأن يتخذوا إجراءات ملزمة.