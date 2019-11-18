استشاري يحذر من لعبة خطيرة منتشرة بين الأطفال بالمملكة

حذر استاذ واستشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من انتشار لعبة خطيرة بين الأطفال.

حيث يقوم الطفل بتنفس سريع ثم يقف ضد الجدار ويكتم نفسه ثم يقوم زملائه بالضغط على صدره ويفقد الوعي ويسقط على الارض، ثم يفيق وهذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بإنخفاض الضغط بسبب كتم النفس مع الضغط على صدر الضحية ضد الجدار وذلك التسبيب هبوط الضغط.

وهي طريقة خطيرة ليست للعب بين الأطفال فقد تسبب جلطة في الدماغ وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب سواء معروفة لديهم مسبقا أم لا.