برشلونة يتفاوض مع ميسي ولا يستبعد عودة نيمار

أكد نادي برشلونة الإسباني أنه بدأ مفاوضات مع الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي لتمديد عقده.

وقال إيريك ابيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، في تصريحات لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “بدأنا الحديث بالفعل بشأن تجديد عقد ليو ميسي”.

وأضاف: “لا أعرف ما إذا كان سيحدث جديد قريباً بشأن مسألة تجديد عقد ميسي.. يأمل برشلونة في غلق هذا الملف في أقرب وقت ممكن”.

ويتضمن عقد ميسي بندا يسمح له بالرحيل عن برشلونة في أي وقت، لكن النجم الأرجنتيني يبدو أنه لا يرغب في الرحيل عن النادي الذي انضم له منذ كان في الـ13 من عمره. وانتقل ابيدال إلى الحديث عن البرازيلي نيمار اللاعب السابق لبرشلونة.

وأوضح أن نيمار لاعب من طراز عالمي ويلائم فلسفة برشلونة، مضيفاً “انتقاله لبرشلونة أمر محتمل، لا أقول أن له الأولوية، لكنه يبقى خيارا مطروحا دائماً”.