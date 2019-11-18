بينهم 4 نساء وطفل… طائرات روسية تبيد عائلة بأكلمها في سوريا

قتل 12 شخصاً في القصف الذي نفذه الطيران الروسي على قرية الملاجة جنوب مدينة إدلب شمال سوريا، وجميعهم من عائلة واحدة، بينهم 4 نساء وطفل.

ووثق المرصد السوري مقتل مسلحين اثنين من الفصائل المسلحة جراء قصف جوي روسي استهدف جبل الأربعين بريف إدلب أيضاً.

وأشار المرصد إلى أن عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع نظراً لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، إضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين لم يتم التعرف على هوياتهم حتى الآن.

ولفت المرصد إلى أن عدد من قتلوا خلال التصعيد الروسي ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى صباح الإثنين 18 نوفمبر(تشرين الثاني) الحالي وصل إلى 4515 شخصاً، منهم 1162 مدنياً و290 طفلاً و210 امرأة ممن استهدفتهم طائرات النظام السوري والجيش الروسي.