“إتش.بي” ترفض عرض استحواذ بــ33.5 مليار دولار

رفضت شركة صناعة الطابعات والكمبيوتر الشخصي الأمريكية “إتش.بي” عرض استحواذ بقيمة 5ر33 مليار دولار من شركة الطابعات والأجهزة المكتبية الأمريكية “زيروكس هولدنجز كورب”، قائلة إن العرض أقل كثيرا من قيمتها الحقيقية ولا يخدم مصالح

مساهميها.

وأضافت إتش.بي أنها مهتمة بالتوصل إلى اتفاق اندماج مع زيروكس وليس استحواذ.

كانت زيروكس قد قدمت في وقت سابق من الشهر الحالي عرضا لشراء إتش.بي مقابل 22 دولار للسهم منها 17 دولار نقدا و137ر0 سهم من أسهمها مقابل كل سهم من أسهم إتش.بي وهو ما يعني وصول القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5ر33 مليار دولار.

وذكرت إتش.بي في بيان صدر مساء أمس الأحد “نثق جدا في استراتيجيتنا وقدرتنا على تنفيذها من أجل استمرار تعزيز القيمة المستدامة في إتش.بي على المدى الطويل… ندرك المزايا المحتملة للاندماج ونحن منفتحون على دراسة، ما إذا كان الاندماج المحتمل مع زيروكس سيخلق قيمة مضافة لمساهمي إتش.بي”.