رجل أمن يقاضي لاعبًا سعوديًا بارزًا بداعي الاعتداء عليه

قال أحمد الشمري، شقيق رجل الأمن السعودي الذي تعرض للدفع من أحد لاعبي فريق الهلال عقب أحد المباريات ،أن اللاعب لم يعتذر لشقيقه كما تناولت وسائل الإعلام.

وكان رجل الأمن يقوم بعمله بينما كان اللاعب يحتفل مع الجماهير بالفوز،ليقوم الأخير بدفعه في لقطة انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشمري : “فوجيء شقيقي بدفع واعتداء من اللاعب دون احترام منه لرجل الأمن، حيث كان اللاعب يريد إنزال أحد الأطفال (ابن لاعب دولي سابق) من أجل التصوير معه، رغم أن نزول الجماهير للملعب ممنوع، ورغم محاولات شقيقي تنبيه اللاعب بعدم الدفع إلا أنه لم يأبه بذلك واستمر بإنزال يد شقيقي أكثر من مرة عندما حاول منعه من إنزال الطفل”.

ونفى الشمري أن يكون اللاعب اعتذر لشقيقه، مؤكدًا أن الصورة التي يظهر فيها مع أحد رجال الأمن هي ليست لشقيقه.

وأوضح أن شقيقه اتخذ الاجراءات القانونية ضد لاعب الهلال، حيث رفع قضية للجهات المختصة، حيث قامت بدورها باستدعاء اللاعب لأخذ أقواله بحسب صحيفة عكاظ.