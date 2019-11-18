الهلال يوقع مع شركة متخصصة لنقل الجماهير إلى اليابان

وقع مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، اتفاقًا مع أحد الشركات لإدارة وتنظيم رحلة جماهير الفريق إلى اليابان، استعدادًا لمباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم،

أمام أوروا ريد دايموندز الياباني.

وتهدف الشركة تهدف إلى نقل 1600 مشجع للفريق عبر الطائرات الخاصة التي وجه بها الأمير محمد بن سلمان، لنقل الجماهير إلى المباراة النهائية التي ستقام في مدينة سايتاما اليابانية.

وأن الشركة ستنظم رحلات الجماهير من الرياض إلى العاصمة اليابانية طوكيو، ومنها إلى سايتاما حيث تقام المباراة يوم 24 من تشرين ثان / نوفمبر الجاري.

وكان الهلال فاز ذهابًا 1 / صفر، في المباراة التي أقيمت في الرياض في التاسع من الشهر الجاري، ليقطع خطوة نحو تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له أن فاز عامي 1991 و2000.