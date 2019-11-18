تسريبات تكشف استضافة تركيا قمة بين الإخوان والحرس الثوري للعمل ضد المملكة عام 2014

كشف موقع “The Intercept” الأمريكي النقاب عن وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية تتعلق باستضافة تركيا عام 2014 اجتماع بين الحرس الثوري الإيراني والإخوان للعمل ضد السعودية.

وحسب الوئاثق، طالب ممثل الإخوان، الحرس الثوري بالعمل ضد السعودية في اليمن بتوحيد صفوفهما خاصة وأن الطرفين يجتمعان سويًا على كراهية المملكة، كما أظهرت الوئاثق لمحة مثيرة للاهتمام بشأن اجتماع 2014 ومحاولات الإخوان والمسؤولين الإيرانيين الحفاظ على الاتصال بينهما وإمكانية العمل سويًا خاصة بعد إقالة محمد مرسي من السلطة.

كما كشفت الوثائق المسربة، حسب صحيفة “نيويورك تايمز” حجم التغلغل الإيراني في العراق وزيارات قاسم سليماني إلى بغداد دعمًا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكر موقع The Intercept، أن الوثائق المسربة كشفت عن تفاصيل مثيرة منها أن وزارة الداخلية الإيرانية، الكيان المتنافس مع الحرس الثوري الإيراني في جهاز الأمن القومي، قام بتجنيد عميل سري لحضور اجتماعات القمة بين مسؤولي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين في أحد فنادق تركيا.

وقام العميل السري بنقل تفاصيل كل ما دار في المقابلات وكافة النقاط التي تمت مناقشتها، وأن دوره لم يقتصر على هذا فحسب، بل إنه عمل كـ”منسق لهذا الاجتماع”.