شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطنًا تورّط في سرقة الأموال

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله وتوقيفه عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلًا شخصية رجل أمن.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب 30 جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من (٢٤٠،٠٠٠) ألف ريال، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ ١٢ ألفًا وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.