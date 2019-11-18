“حقوق الإنسان”: نباشر اتخاذ الإجراء النظامية مع الجهات المختصة بحق معنف ابنته #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته

رصدت هيئة حقوق الإنسان، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المطالبات بمحاسبة معنف ابنته.

وقالت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الإثنين، إنها باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لرجل يضرب طفلة بعنف أمام مدرستها، وطالبوا بمحاسبته.