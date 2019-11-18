وكالة الأنباء الكويتية تنفي بث خبر عن تعيين ناصر الصباح رئيسا للوزراء

نفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قطعيا صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين من بثها خبرا حول “أمر أميري بتعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء”.

وقالت الوكالة في هذا الصدد انها لم تبث قطعيا اي خبر بهذا الشأن مشيرة الى ان الذي نشر هذا الخبر لا يتبع لها ولا يمثلها ومشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحري الدقة في تداول ونقل المعلومات والاخبار وعدم الالتفات الى الاخبار مجهولة المصدر والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

واكدت الوكالة احتفاظها بحقها القانوني في مساءلة اي جهة او شخص امام القضاء الكويتي يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح.