المملكة: إخلاء منطقة #الشرق_الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية دولية

أكدت المملكة العربية السعودية أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسئولية جماعية دولية، وخاصة على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥.

جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم السفير عبدالله المعلمي في افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، وألقى كلمة السعودية التي أكد فيها على تعاونها الكامل لإنجاح أهداف المؤتمر.

وجه المعلمي الشكر على دعوته لعقد هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه تمنى بأن تلبي جميع دول المنطقة الدعوة دون استثناء وألا نرى مقعدا شاغرا،حيث أن شغور مقعد إسرائيل، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لا يدل على حسن النوايا.