الإعلان عن بدء مشروع ترخيص وتأهيل ممارسي الملكية الفكرية

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض ورشة عمل بعنوان “تنظيم وتأهيل ممارسي أعمال الملكية الفكرية” استهدفت عدداً من المختصين من مكاتب المحاماة في المملكة وذلك لاستعراض ملامح مشروع التنظيم، حيث هدفت الورشة إلى الاطلاع على أبرز التحديات والفرص التي تواجه ممارسي الأعمال في هذا المجال.

تم خلال الورشة استعراض عدد من التجارب العالمية لعمل الشركات المهنية في مجال تقديم خدمات الملكية الفكرية، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب الوطنية من مكاتب المحاماة المتخصصة، وتخلل الورشة جلسة نقاش بعنوان تحديات واحتياجات القطاع..

وقال المهندس سامي السديس نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات أن مكاتب المحاماة المتخصصة بالملكية الفكرية شركاء أساسيين لتحقيق الهيئة أهدافها وأن الهيئة تعمل على مبادرة ترخيص وتأهيل ممارسي الملكية الفكرية وهي أحد المبادرات التي اعتمدت لتحقيق الهيئة أهدافها الاستراتيجية، لنكون مثالاُ يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.