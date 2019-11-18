السلطة الفلسطينية: الإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات باطل ويتعارض مع القانون الدولي

قالت السلطة الفلسطينية، الإثنين، إن الإعلان الأمريكي بشأن مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي باطل ومرفوض ومدان ويتعارض مع القانون الدولي.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تغير موقفها وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية قانونية.

من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية في القدس تحذيرا من السفر للقدس والضفة الغربية وغزة.

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الإثنين، من تغيير الموقف الأمريكي تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تشكل خرقا للقانون الدولي و”تقتل” حل الدولتين.

وقال الصفدي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل. موقف المملكة في ادانة المستوطنات راسخ ثابت”.

وتابع وزير الخارجية الأردني قائلا: “نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام”.