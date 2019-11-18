للمرة الثانية.. الصحة تمدد فترة إعلان الوظائف لعدد من الخريجين والخريجات

أعلنت وزارة الصحة للمرة الثانية عن تمديد فترة إعلان الوظائف لعدد من الخريجين والخريجات إلى يوم الخميس القادم الموافق 2019/11/21.

وكانت الوزارة أعلنت عن توفر (1402) وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط، ودعت من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/11/10 من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx.

وقبل ذلك قامت بتمديد فترة إعلان وظائف (صيدلي وأخصائي غير طبيب) حتى نهاية يوم الاثنين القادم الموافق 2019/11/18.