الكويت: خليجي 24 مؤشر على التقدم نحو حل الأزمة الخليجية

اعتبر نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، مشاركة المنتخبات الخلیجیة في بطولة كأس الخلیج العربي لكرة القدم (خلیجي 24) المقرر أن تستضیفھا العاصمة القطریة الدوحة “مؤشرا على تقدم نحو حل الأزمة بین الأشقاء”.

وأضاف الجارالله في تصریح للصحفیین على ھامش حفل أقامته سفارة فلسطین لدى الكویت بمناسبة عید بلادھا الوطني، أن “ھناك خطوات اخرى ستعقب ھذه الخطوة تؤكد اننا نسیر في الاتجاه الصحیح للوصول الى النتائج الإیجابیة”، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وأعرب الجار الله، عن تفاؤله في أن تكون ھناك اتصالات على كافة المستویات الخلیجیة لبلورة نھایة سریعة لھذه الازمة، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وحول تحدید موعد للقمة الخلیجیة المقبلة قال الجارالله، إنه إلى الآن لم یتحدد موعدھا، مشیرا إلى أن ھناك اجتماعات وزاریة عقدت في إطار التحضیر للقمة القادمة.

وعن المنطقة المقسومة بین الكویت والسعودیة أكد الجارالله، أن المباحثات الایجابیة مع الأشقاء في المملكة مستمرة حول اعادة الانتاج في المنطقة، معربا عن امله في حسم ھذا الملف قریبا جدا.