امير الباحة يشكر طبيب على صراحته.. نرحب بالنقد الهادف

قال سمو أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود ال سعود في رده على مداخلة أحد الأطباء حيال بعض الخدمات الصحية في مستشفى الملك فهد ، نحن نرحب بالنقد الهادف لان النقد البناء هو المحرك ويعطيك الطاقة الايجابية حتى وان كان النقد مزعجاً وهنا يكون الانتاج الصادق الذي يريح ضمير الشخص.

وأضاف سموه: وانا هنا سعيد بصراحة المتداخل واشكره على صراحته وباذن الله نكون عند حسن ظن الجميع بتعاون الجميع واتمنى باذن الله أن كل الانتقادات لن نسمعها مستقبلاً.

الجدير بالذكر فإن إثنينية الإمارة قد تم تخصيصها هذا الأسبوع لمناقشة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في المنطقة .