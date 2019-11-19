مواجهات عنيفة بين الطلاب والقوات القمعية في جامعة طهران #ايران_تنتفض

اصدر المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإيرانیة‌ بیانا حول الانتفاضة‌ فی إيران أكد فيه استمرار الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني يوم أمس الاثنين لليوم الرابع على التوالي.

وشهدت طهران مواجهات واسعة بين الطلاب والشبان المنتفضين من جهة وبين قوات الإجرام المكونة من الأمن والمخابرات والمتنكرين بالزي المدني من جهة أخرى.

وطوقت القوات القمعية، طلاب جامعة طهران الذين كانوا قد تظاهروا قبل ساعات، وكان هناك ازدحام كبير في شارعي”16 آذر“ و”انقلاب“.

وردد الطلاب عبارات من ضمنها: «ليطلق سراح الطالب المعتقل» و«لا تخافوا نحن كلنا معًا».

وقد قامت قوات البسيج بمهاجمتهم لكنها جوبهت بمقاومة شرسة كما وفي الوقت نفسه، خرج المواطنون في منطقة صادقيه غربي طهران، إلى الشوارع والأجواء متشنجة بشدة.

وفي مدينة كرج، يحاول عناصر القمع فتح المناطق التي أغلقها المواطنون من خلال غلق الميادين والساحات.

كما انتشرت قطعان من الأمنيين المتنكرين بالزي المدني في مختلف المناطق، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي.

وفي منطقة ”سرآسياب“ الفقيرة جنوبي كرج، اشتبك المواطنون مع عناصر الأمن الذين كانوا يطلقون النار عليهم.

وفي منطقة ”فرديس“ بكرج، أحرق الشباب فرعًا لمصرف ”سبه“.

انتفاضة المواطنين في مدينة شيراز مستمرة حيث تم احتراق محطة كبيرة للوقود للصناعات في شارع ”شيمي كياه“ بالمدينة مع حافلة صغيرة للنظام.

وقد تمركز المواطنون والشباب في شيراز بالقرب من ”ستاد خبري“ في ساحة ”ستاد“ ومكتب إمام الجمعة واقتربوا من أربع جهات إلى هذه الأماكن وتسمع أصوات إطلاقات نار متفرقة.

واستولى المواطنون على مركز شرطة ”والفجر“ اليوم في شيراز. مستشفى ”رجايي“ ومستشفى ”نمازي“ مليئان بالجرحى والمصابين وعناصر القمع يعتزم اعتقالهم.