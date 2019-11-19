اسرائيل تعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا

أعلن الجيش الاسرائيلي الثلاثاء أنه اعترض أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة بينما تحدثت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن دوي انفجارات سمع بالقرب من مطار دمشق.

وقال الجيش في رسالة على تطبيق واتساب “بعدما أطلقت صفارات الإنذار في قرى اسرائيلية في الجولان اعترض النظام الدفاعي الجوي الاسرائيلي أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه الأراضي الاسرائيلية”، مؤكدا أنه “لم يصب أيام من الصواريخ هدفا في اسرائيل.

وفي دمشق، تحدثت وسائل الإعلام الحكومية في وقت مبكر من الثلاثاء عن “دوي انفجارات سمع في المطار”، بدون أن تضيف أي تفاصيل.