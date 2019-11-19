إجراء تعديلات على مباريات الدوري السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء بعض التعديلات على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نظراً لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس الخليج في قطر بجانب مشاركة المنتخب الأولمبي بكأس اسيا.

وعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعا يوم أمس الإثنين بحضور رئيس الاتحاد ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي وممثلي الأندية.

وتقرر إقامة الجولة العاشرة من الدوري السعودي في موعدها وتأجيل الجولتين الـ11 والـ12 التي تتزامن مع مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج.