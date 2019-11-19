إيران: هجوم مسلح على منزل ممثل الخميني

أعلنت طهران أن منزل ممثل مؤسس النظام الإيراني الخميني، تعرض لهجوم مسلح في وسط إيران خلال الساعات الماضية.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة “إيسنا” الإيرانية، أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المسلحین الذین کانت بحوزتهم أسلحة بيضاء وحاولوا اقتحام منزل ممثل خميني وخطيب صلاة الجمعة في مدینة یزد وسط إيران، بینما هرب عدد آخر منهم.

وحاول المسلحون، بحسب الوكالة الإيرانية، الهجوم على “منزل ومكتب ممثل قائد الثورة، ناصري یزدي وتم إحباطه بعد تدخل القوات الأمنیة.

وأوضحت المعلومات أنه تم الكشف عن هوية المهاجمين واعتقالهم قبل تنفيذ مخططاتهم وذلك بعد وقوع اشتباکات قلیلة، فیما لاذ عدد منهم بالفرار.

وامتدت الاحتجاجات إلى مختلف أنحاء إيران منذ يوم الجمعة واتخذت منحى سياسياً مع مطالبة المحتجين بتنحي كبار رجال الدين الذين يقودون البلاد. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى إحراق مائة بنك على الأقل وعشرات المباني.