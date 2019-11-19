عاجل… مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الحرس الثوري في مختلف أنحاء إيران 

اصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية یوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 بیانه المرقم 20 بعنوان انتفاضة إيران حول مواجهات بين المواطنين وقوات الحرس في مختلف أنحاء ايران جاء فیه:

يوم الاثنين 18 نوفمبر وفي اليوم الرابع من انتفاضة الشعب كانت طهران والعديد من المدن بما في ذلك ”أصفهان“ و”كرج“ و”كرمانشاه“ مسارح للمواجهات بين المواطنين والشبان المنتفضين من جهة وبين قوات الإجرام من قوى الأمن الداخلي وقوات الحرس ووزارة الاستخبارات ووحدات مكافحة الشغب والأمنيين المتنكرين بالزي المدني من جهة أخرى. وتمكن المواطنون في كثير من المحطات من إجبار القوات المهاجمة على التراجع.

ففي أصفهان، أضرم الشبان المنتفضون النيران في عدة مصارف حكومية وحوزات للجهل والجريمة ودمروا مركز للاتصالات في أحد مناطق المدينة. كما حطم الشبان عدة كاميرات للمراقبة للنظام.

وفي ”خميني شهر“ (سده السابق) جرت مواجهات بين الشباب وعناصر قوى الأمن وأشعل المواطنون النار في البنوك.

وأطلقت عناصر النظام الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين للحيلولة دون انضمامهم إلى المنتفضين.

وفي طهران أحرق المواطنون دراجة تعود لقوات الباسيج وكرفانة لقوى الأمن. وفي منطقة ”تهران بارس“ قام الشبان المنتفضون بقلب حافلة صغيرة لقوى الأمن وأحرقوها. وفي منطقة ”مارليك“ في إسلام شهر، جنوبي طهران، تم إحراق 15 بنكاً حكوميًا.

وفي كرج، أضرم الشبان المنتفضون النيران في معظم المصارف الحكومية ومراكز النهب والسلب.. واحتشد المواطنون في طريق ”طهران- كرج“ السريع وأغلقوه.

وفي شيراز، هاجم المواطنون مكتب إمام الجمعة وممثل خامنئي بالمدينة وأضرموا النار فيه.