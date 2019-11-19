مدير مدني الباحة يكرم مواطنين قاما بإنقاذ عائلة محتجزة (صور)

كرم العميد زهير بن سعد البسامي، مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة، كلا من المواطن عطيه بن صالح الدليح الزهراني، والمواطن أحمد بن عطيه الدليح الزهراني، اليوم (الثلاثاء)، لقاء جهودهم البطولية في إنقاذ شخصين؛ رجل وامرأة من كبار السن، احتجزتهم السيول بوادي الضمو التابع لمحافظة الحجرة.

وأثنى العميد البسامي على هذا العمل البطولي، مقدما شكره وتقديره للشابين، على ما قاما به من جهود مميزة، متمنيا للجميع التوفيق.

من جانبهم، عبر المكرمين عن فخرهم، سائلين الله أن يكون هذا العمل في موازين حسناتهم.