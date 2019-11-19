محافظ القنفذة يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا

كرم محافظ القنفذة فضا البقمي، اليوم الثلاثاء، 204 طالبات من المتفوقين دراسيًا بحضور عدد من رؤوساء الدوائر الحكومية، وأولياء أمور الطلاب في الحفل الذي نظمه مكتب تعليم القوز برعاية مؤسسة الشيخ علي الثنيان وإخوانه الخيرية.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب بثانوية ذات الصواري عبدالملك الفقيه ثم كلمة الطلاب المتفوقين للطالب محمد علي القوزي من ثانوية القدس.

وألقى رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم القوز الدكتور عبدالمجيد الشرقي كلمة رحب من خلالها بالحضور مقدما تهنئته للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، والشكر لقادة ومنسوبي المدارس ومؤسسة الشيخ علي الثنيان واخوانه الخيرية على رعايتهم الحفل ، ناقلا تحيات وتهاني مدير المكتب الدكتور أحمد الجعفري الذي تعذر حضوره لارتباطه بلقاء مديري مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية.

وأكد أحمد بن صالح الثنيان أن المؤسسة تولي محافظة القنفذة أولى اهتماماتها ويحرصون دائما لتحفيز كل متفوق ومتميز ليسهموا في خدمة دينهم ووطنهم.

وقدم مدير تعليم محافظة القنفذة الدكتور محمد الزاحمي التهنئة للطلاب وأسرهم ومعلميهم الذين بذلوا جهدا كبيرا نتج عنه هذا التفوق، مشيرا إلى ان الدول المتقدمة والمجتمعات الراقية تحتفي بكل متفوق وتفسح لهم المجال للإبداع وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي جعلت العنصر البشري من أهم مقومات وركائز رؤية 2030 ، مقدما شكره لمؤسسة الثنيان الخيرية على رعاية وتكريم المتفوقين في كل عام.

من جهته نقل محافظ القنفذة تهنئة مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وتهنئة سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان للطلاب وأولياء أمورهم ومدارسهم على هذا التفوق.

في ختام الحفل، وقع رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم القنفذة الأستاذ أحمد الخميسي عقد شراكة مع الكلية الجامعية والتي مثلها عميد الكلية الدكتور عمر الهزازي.