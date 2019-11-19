تعليم الرياض يعلن موعد بدء الدوام الشتوي.. وآليات إيقاف “برنامج الاصطفاف”

نظرا لقرب دخول فصل الشتاء، وحرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتتا الطالبات، وبناء على الصلاحيات المفوضة لنا، فقد تقرر أن تكون بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي 1441 هـ لجميع مدارس البنين والبنات في مدينة الرياض اعتبارا من يوم الأحد 27-3-1441 هجرية، الموافق 24 نوفمبر 2019، وفقا لما يلي:

تكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة صباحا وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.

تفعيل الصلاحية رقم (4) الواردة في صلاحيات قائدي وقائدات المدارس بقرار الوزير بشان إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية، إذا كانت تسبب ضررا على الطلاب أو الطالبات.