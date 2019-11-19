في جولة تفتيشية نوعية.. مكافحة تبغ الشرقية تضبط 4 أطنان من المواد المخالفة

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية، كميات كبيره من مواد مخالفة تحتوي على مواد كيماوية مسرطنة خطرها شديد على الصحة وعلى المجتمع وذلك خلال جولتها التفتيشية على عدة منافذ لبيع التبغ التي نفذتها نهاية الأسبوع الماضي بأحد أحياء مركز مدينة الدمام المعروف بــ(حي سيكو).

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”صحة الشرقية” أسعد سعود، أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية بإشراف مدير اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالشرقية الدكتور أمين آل غريب، وفريق أعضائها المكونين من الصحة وفرع وزارة التجارة والاستثمار، فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمن (الشرطة) تمكنت من ضبط 4 أطنان من المواد المخالفة معظمها من التنباك (مادة من مواد التبغ) وقامت بإتلاف جميع المُصادرات، وتطبيق النظام الجزائي في حق المخالفين، مشيرًا إلى أنه أثناء مداهمتهم رصد أعضاء اللجنة 6 مخالفات فيما أجرت 6 تعهدات على المخالفين.

وأكد متحدث “صحة الشرقية”، أن الجولات الرقابية لفريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغسوف تستمر، ولن تتساهل عند ضبطها للمخالفين وسيخضعون لتطبيق لائحته التنفيذية مباشرة من خلال التطبيق الإلكتروني “مكافحة التبغ”، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تهدف إلى حماية المجتمع من ضرر التبغ واضعين في عين الاعتبار أن يكون صحيًا سليمًا.