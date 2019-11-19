سر الاحتفال بـ #يوم_الرجل_العالمي

يحتفل العالم في 19 نوفمبر من كل عام بيوم الرجل العالمي، ويعود الاحتفال بهذا التاريخ إلى عيد ميلاد والد الدكتور جيروم تيلكوسينغ، طبيب من جمهورية ترينيداد وتوباغو أعاد إطلاق هذه المناسبة في عام 1999.

ورغم الاحتفال بهذا الحدث العالمي خلال الـ20 عامًا الماضية، إلا أن الكثير لا يدرك هدف الاحتفاء بهذه المناسبة الذي يتمثل في تشجيع الرجل على إجراء نقاشات ومحادثات حول العديد من القضايا منها الصحة العقلية للرجل ومعدلات الانتحار لديه وأسبابه، أو بمعنى أدق هذا اليوم مكرس للرجل الذي يحتاج إلى الدعم.