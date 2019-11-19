الأمم المتحدة: سقوط عدد كبير من القتلى بالذخيرة الحية في تظاهرات إيران أمر مقلق

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن “القلق” إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين في إيران، وعن تسببها بعدد “كبير” من القتلى في أنحاء البلاد.

واندلعت التظاهرات في إيران الجمعة بعد إعلان طهران عن رفع سعر البنزين بما يصل إلى 200% في الدولة التي ترزح تحت عقوبات.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحفيين: “نشعر بالقلق خصوصا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد”.

وقال كولفيل إنه يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى، لأسباب منها حجب الإنترنت،مضيفًا أن وسائل إعلام إيرانية وعدة مصادر أخرى تشير إلى أن عشرات الأشخاص ربما قتلوا والعديد جرحوا خلال تظاهرات في ثماني محافظات على الأقل، مع اعتقال أكثر من ألف متظاهر”.

وتابع: “نحض السلطات الإيرانية وقوات الأمن على تجنب استخدام القوة لفض تجمعات سلمية”، ولم يتضح الحجم الفعلي للتظاهرات خصوصًا بسبب القيود على الإنترنت.

لكن شوهد في تظاهرات شبان ملثمون يضرمون النار في محطات وقود ومصارف وممتلكات عامة.

كما دعا كولفيل المتظاهرين إلى التظاهر بشكل سلمي من دون اللجوء إلى عنف جسدي أو تدمير ممتلكات.