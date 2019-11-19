“حقوق الإنسان” تحارب التنمر وتحذر من خطورته على الأجيال الحالية والقادمة

تحارب هيئة حقوق الإنسان، التنمر، بحضور 50 جهة حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخبيرًا ومختصًا قانونيًا، يوم غد، من خلال ورشة عمل بعنوان “التنمر وحقوق الطفل”، والتي يدشنها رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي

يحتفي به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام.

وتستعرض الورشة -التي ستقام بمقر الهيئة- أثر التنمر على حقوق الطفل، والتدابير والإجراءات الوقائية للحماية منه وآلية الرصد والبلاغات، ودور الأسرة والمجتمع المدنى في مواجهته.

كما تستعرض تشريعات وتدابير حماية الأطفال من التنمر الالكتروني، ودور الجهات الرقابية والاجتماعية في التوعية بأخطاره.

وتستهدف الهيئة، الخروج من هذه الورشة بآليات داعمة لحماية الأطفال من التنمر وسبل

مواجهته، وتضييق الخناق على هذه الظاهرة، والعمل على تطوير أدوات ومبادرات.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة حقوق الإنسان بعد رصدها ارتفاع حالات التنمر التى تهدد الاستقرار النفسي والسلوكي للطفل، كما سيعقب هذه الورشة عدد من المبادرات مع جهات محلية ودولية بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي تنمو في جميع المجتمعات.