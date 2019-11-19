خلال أمطار الرياض.. “الهلال الأحمر” يباشر أكثر من 100 حادث سير وضيق تنفس

تلقى مركز العمليات لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض 297 بلاغاً خلال 12 ساعة الماضية وقت هطول الأمطار.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن الهيئة تلقت أكثر من 297 بلاغا من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة الخامسة مساء هذا اليوم، وكانت إصابات حوادث السير الأعلى ب ٥٤ حالة طارئة فيما سجلت ضيق التنفس ٥٣ حالة كلها تم مباشرتها، منها تم علاجه في الموقع والحالات التي تستدعي النقل تم نقلها بأقرب مستشفى.