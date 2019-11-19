“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرات خطيرة في جوجل كروم

حذر الحساب الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من ثغرة خطيرة في المتصفح جوجل كروم

و أوضح المركز في بيان،اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” أن القطاع المستهدف ” عام”

و أكد المركز وجود عدة ثغرات في المتصفح قد تؤدي إلى عدم الاستجابة وإغلاقه بشكل كامل و يمكن للمهاجم استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز باجراءات وقائية عن طريق تحديث المتصفح إلى نسخة .78.03904.108

و أشار المركز إلى وجود رابط وضعه متصفح كروم للتحديث كما حددت الطريقة لذلك كما هو مبين