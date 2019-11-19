بالصور.. مصرع 6 أشخاص في حادث مروع بعسير

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 في حادث مروع بعسير.

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، إن فرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث انقلاب ودهس على طريق ١٠٠ باتجاه الخميس في مدينة أبها ما أدى إى عدد من الوفيات.

وأضاف: “فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعه ١٣:٥٤ ظهر اليوم ، توجهت ثلاث فرق إسعافية واتضح وجود ٦حالات متوفاة في الموقع”.

وأردف: “وقع الحادث بعد ما دهست سيارة من نوع هايلكس شخصين، ثم انحرفت لتصطدم بأخرى واقفه ع جانب الطريق ولم يكن فيها أحد ما أدى إلى وفاة الحالتين المدهوسة ووفاة جميع الأشخاص المتواجدين بالسيارة(هايلكس) بعد اشتعالها وعددهم 4 وتفحمت الحالات.