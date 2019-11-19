بالأرقام .. توجيهات ولي العهد تعجل في منح الأراضي و تسليم أكبر دفعة أراض مجانية في تاريخ المملكة

تمكنت التوجيهات والإصلاحات التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من تحقيق الحلم لدى كثير من المواطنين الذين يحلمون بتملك أرض وبناء مسكنهم عليها، لتبدد حالة اليأس التي أصابت الكثيرين قبل إطلاق رؤية 2030 التي أعادت التفاؤل والبشائر للمواطنين.

الأرقام التي أعلنت عنها مؤخراً وزارة الإسكان بقيادة ماجد الحقيل جعلت البعض يعود بالذاكرة إلى الوراء ليتذكر قوائم الانتظار التي كانت تمتد إلى 20 عاما وأكثر دون أن يحصلوا على قطعة أرض لبناء منزل العمر.

حيث أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تسليم نحو 20.907 قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين، إذ ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الاجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الاجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً، بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

هذه النجاحات المتوالية والأرقام التي حققت أعادت للأذهان حديث سمو ولي العهد في لقاء له على قناة العربية عقب إطلاق رؤية 2030 عام 2016، حين أكد أن “وزارة الإسكان تعمل على خطط كثيرة جداً لإعادة هيكلة الكثير من القطاعات لها علاقة بالإسكان وأنها سوف تساهم في رفع نسب تملك المساكن.

وقد أعلنت وزارة الإسكان بداية العام 2019 أنها تستهدف تسليم 50 ألف قطعة أرض سكنية للمستفيدين، إلا أنها تمكنت من تجاوز الرقم المعلن بنسبة زيادة 38% وتسليم 69 ألف قطعة أرض خلال هذا العام حتى الآن.

كما نجح برنامج «سكني» الذي أطلقته الوزارة في تسليم 81.187 قطعة أرض مجانية منذ إطلاقه حتى أكتوبر 2019.

جاء ذلك في فيديو تداوله مغردون في تويتر تعرض لقصة الأراضي المجانية مبينا صوت معاناة أحد المواطنين قبل سنوات وهو يقول “البلدية تقول احنا ما عندنا مخططات، المخططات رفعت للوزارة.. رفعت للأمانة”.

وأظهر الفيديو تأكيد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن المسؤولية الأهم التي تركز عليها في وزارة الاسكان هي كيف تمكن للمواطن والأسرة تملكها مسكنها الأول، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وضمن رؤية 2030 لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.