الإمارات.. تعطيل مدارس غدا الأربعاء بسبب سوء الطقس

أكد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أنه ونظراً لتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في إمارة أبوظبي، تقرر تعطيل جميع مدارس مدينة أبوظبي يوم غد الأربعاء.

وأضاف الحساب في تغريدة، “نظراً لتوقعات عدم استقرار الأحوال الجوية في إمارة أبوظبي تقرر تعطيل جميع مدارس مدينة أبوظبي يوم غد الأربعاء حفاطاً على سلامة الطلبة”.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، نظرا لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة، تعطيل جميع المدارس في دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية يوم غد الأربعاء.