الإمارات تدين اختطاف ميليشيا الحوثي للقاطرة البحرية “رابغ 3”

أدانت الإمارات، الثلاثاء، اختطاف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للقاطرة البحرية “رابغ 3″، والتي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أن هذه الأعمال غير مسؤولة، وتمثل تهديداً حقيقياً لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وأشار البيان إلى أن تلك الخطوة تعد سابقة خطيرة تمس بأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.

وطالبت الخارجية الإماراتية بالإفراج عن أفراد الطاقم في أسرع وقت ممكن.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، الإثنين، إن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت عملية خطف وسطو مسلح لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر.